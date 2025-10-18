Названы способы быстро распознать абьюзера

Психолог клиники ментального здоровья «Аксона» Светлана Киреенко рассказала, на какие тревожные признаки стоит обратить внимание, чтобы быстро распознать абьюзера. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

«Абьюзеры часто педантичны, и на начальном этапе отношений они кажутся идеальными партнерами. Но очень быстро они начинают критиковать избранника, изолируют его от родных и друзей, устанавливают тотальный контроль над кругом его общения, финансами и внешним видом», — рассказала психолог.

Она также подчеркнула, что главный инструмент абьюзеров — это не импульсивная агрессия, а гиперконтроль. Другими признаками такого партнера специалист назвала попытки начать жить вместе в самом начале отношений, установление множества правил, ревность, контроль.

«Если партнер час кричит из-за носка, упавшего за диван, — это ненормально. В таких случаях правильно обратиться за помощью к семейному психологу или психотерапевту», — подчеркнула Киреенко.

