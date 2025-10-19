Психолог объяснил, как мать может влиять на выбор будущей жены сына

Психолог Михаил Лабковский объяснил, как мать неосознанно формирует образ будущей жены своего сына. Мальчик с детства впитывает не слова, а то, как мама себя ведет. Ее общение с отцом, реакции на проблемы, проявление заботы и или умение ставить границы становятся для него главным уроком, какой должна быть женщина.

Сын может пойти одним из двух путей. Часто он бессознательно ищет партнершу, похожую на мать, даже если это сходство заключается лишь в манере говорить или определенных привычках. Иногда возникает обратная ситуация — он яростно избегает черт матери, стремясь построить отношения «не как у родителей». Однако и в этом случае его выбор диктуется детскими впечатлениями, просто через отрицание.

Как ни крути, но конфликты в будущей семье сына, как утверждает именитый психолог, будут возникать на почве неосознанных ожиданий, заложенных еще в глубоком детстве. Например, если мама баловала кулинарными изысками, то мужчина бессознательно будет ждать того же от жены, воспринимая простую еду как недостаток заботы.

Как отмечает Лабковский, для матери важно не пытаться стать идеальной, а создавать здоровую атмосферу в семье, проявлять любовь, уважение, твердость и честность. Именно это поможет сыну в будущем найти себе подходящую партнершу, поясняет канал «Психология и Факты».

