Чем может обернуться чистка от негатива при депрессии

Телеведущая Анфиса Чехова регулярно обращается за помощью к одной из финалисток «Битвы экстрасенсов», которая чистит ее от негатива. Эзотерическая практика даже помогла ей справиться с депрессивным состоянием. Экстрасенс сказала телезвезде, что у нее много стороннего негатива: люди смотрят на нее, завидуют, злятся, проклинают. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, к чему может привести магическая чистка от негатива при депрессии.

По ее словам, при депрессивном расстройстве очень опасно обращаться к гадалке и делать энергетические чистки от негатива. Человек лишь потеряет драгоценное время, которое должен был потратить на квалифицированное лечение.

«Важно понимать, что, если у человека развивается депрессия, нужно вовремя ее диагностировать, начать медикаментозную терапию у психиатра, а также воспользоваться помощью психолога или психотерапевта. Тогда человек будет находиться в безопасности и через некоторое время сможет выйти из этого стресса», — сказала она.

Эксперт отметила, что сроки лечения депрессии могут быть разными, но это невозможно сделать быстро даже с помощью профессиональных врачей. Если человек вместо психиатра будет прибегать к помощи гадалок, заболевание будет прогрессировать и закончится летальным исходом.

«Депрессия — это стойкое снижение настроения, когда у человека теряется интерес к жизни, у него нет сил выходить из дома, общаться с друзьями. Бывают разные стадии депрессии, включая нарушение аппетита, ухудшение сна, повышенную тревожность и апатию. Посещение гадалки приведет к тому, что она будет использовать манипуляции, вымогать деньги. Человек может еще сильнее погрузиться в свое состояние. Это может привести к фатальному исходу или суицидальным попыткам», — предупредила Наумова.

Как правило, если человек обращается к гадалке, ситуация усугубляется, и впоследствии лечение будет более длительным, сложным и дорогостоящим. Поэтому очень важно своевременно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам, заключила специалист.

