Четыре простые привычки для счастливых отношений

Секрет крепких и счастливых отношений может заключаться в простых ежедневных ритуалах. Психолог Марк Треверс назвал четыре ключевые привычки, которые отличают самые гармоничные пары.

По словам эксперта, счастливые партнёры не пренебрегают утренним общением. Не обязательно вставать на несколько часов раньше — достаточно всего 10 минут после пробуждения, например, за совместной чашкой кофе, чтобы настроиться на один лад.

Второй важной привычкой является поддержание лёгкого контакта в течение дня. Короткое сообщение, смешная картинка или телефонный звонок помогают партнёрам, находясь на расстоянии, чувствовать эмоциональную связь. Не менее важен и совместный отдых в конце дня, будь то обычный ужин, просмотр фильма или просто разговор по душам.

Четвёртой и, на первый взгляд, противоречивой привычкой Треверс назвал регулярное время, проведённое в одиночестве. Специалист поясняет, что такие моменты позволяют каждому партнёру расслабиться и восстановить силы, что в итоге снижает уровень стресса и уменьшает количество конфликтов в паре.