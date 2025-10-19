Психолог объяснил мужчинам, как переключиться после работы на семью

Порой отцы, приходя домой с работы, все еще думают о рабочих задачах либо о пережитых за день конфликтах, в то время как семья очень нуждается в их внимании. Три простых совета о том, как легко переключиться с трудовых на семейные дела, дает клинический психолог, директор Института групповой терапии «Интеграция» Алексей Павленко.

Переключение внимания

«Попробуйте выйти на одну — две остановки раньше и пройтись до дома пешком. Смена темпа и физического пространства — мощный сигнал для мозга, что рабочий день окончен», — советует эксперт.

«Якорение»

Папам советуют создать свой ритуал: это может быть особый плейлист для прослушивания по дороге домой либо простая дыхательная гимнастика (на три минуты: вдох на четыре счета, задержка на четыре, выдох на шесть).

Ментальная перезагрузка

Задайте себе два простых вопроса, рекомендует Алексей Павленко специально для «Объясняем.рф».

«Какая моя главная победа сегодня на работе?» — и мысленно поблагодарите себя как профессионала за достижения и отпустите эту роль до завтра.

«Ради чего я сейчас иду домой? Кого я хочу увидеть и обнять сейчас?», — ответы помогут активировать роль отца.

Эти три совета сделают переход «из профессионала в папу» более мягким, помогут избежать семейных конфликтов и психологического выгорания.