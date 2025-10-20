Выяснено, что важнее для работников — отпуск или денежная премия

Представьте себя маркетинговым консультантом с годовым окладом $52 000 и двумя неделями оплачиваемого отпуска. В качестве бонуса вы бы предпочли $1000 или дополнительную неделю отпуска?

© Naukatv.ru

COVID-19 изрядно набаловал нас прелестями удаленной работы. Работодатели, в свою очередь, стремятся повысить вовлеченность и, как следствие, продуктивность сотрудников — но опасаются текучки.

Авторы исследования в Journal of Managerial Psychology выяснили, что награда в виде дополнительного отпуска вместо денежной премии заставляет людей чувствовать себя «более человечными», причем намного.

Больше, чем просто чувство

Под «человечностью» здесь подразумеваются признание целостности на работе — эмоций, мыслей, отношений и ценности — всего того, что выходит за грань чистой продуктивности. Это важно и для сотрудников, и для работодателей: другие исследования показали, что ощущение себя «винтиком» в организации подрывает преданность своему делу, а значит, производительность, а также побуждает задуматься об уходе.

В первом исследовании авторы опросили 1507 штатных сотрудников самых разных профессий — от офисных до управленческих и профессиональных — и задали вопросы об отпусках и денежных бонусах (все респонденты имели опыт и того, и другого). Их попросили представить либо полученный день отпуска, либо денежное вознаграждение, вспомнить, как они им распорядились, и какие чувства это у них вызвало. Результаты таковы: те, кто вспоминал дни отпуска, сообщали о значительно более сильном чувстве человечности, чем те, кто вспоминал о деньгах. (Их ответы включали такие слова, как «эмоциональный», «теплый» и «утонченный» против «роботизированный» и «поверхностный»). Другими словами, «счастливые отпускники» ощущали, что к ним относятся как к целостной личности и ценят их именно за это. Род занятий и уровень дохода не имели значения.

Во втором исследовании с участием 499 испытуемых, которым предложили представить себя наемным маркетинговым консультантом с окладом $54 000 и двумя неделями оплачиваемого отпуска, сравнивалась возможность получить бонус в виде недельной зарплаты или дополнительного отпуска. У них спросили о сегментации — балансе между работой и личной жизнью или их разделении. Те, кому «дали» дополнительную неделю отпуска, ощущали большее разделение, чем те, кому была назначена денежная премия.

В третьем исследовании 200 участников снова попросили представить себя маркетинговыми консультантами. За завтраком в первый день недельного отпуска им прислали два сообщения: одной группе — от матери и босса, другой — от матери и друга. Вполне ожидаемо первых эти СМСки расстроили сильнее. Чем дальше от работы, тем больше человечности чувствуют сотрудники, пришли к выводу авторы.

Они также выяснили, что более высокие степени человечности тесно связаны с ожидаемым ростом удовлетворенности работой, более высокой вовлеченностью и снижением текучки кадров.

Исследований вовлеченности работников в процесс, производительности труда и мотивации проводилось великое множество, но они сосредоточены преимущественно на негативных чувствах от работы. В этом же случае объектом изучения, напротив, стал позитив. Исследование дает работодателям представление о психологических преимуществах предоставления отпуска в качестве награды, а также о конкретном способе обеспечить сотрудникам гибкий график. Неденежное вознаграждение также упрощает жизнь и начальству — награды в виде отгулов могут предоставляться по усмотрению руководителя и не обязательно должны быть частью соцпакета.

Бонусы в виде дополнительного времени отдыха могут создать у компании имидж искренне заинтересованной в благополучии своих работников. Денежные премии воспринимаются как элемент сделки: заслуженная оплата стараний, не несущая эмоционального подкрепления.

«Организации, стремящиеся улучшить благополучие сотрудников и укрепить гуманные ценности на рабочем месте, могут извлечь выгоду, включив вознаграждения на основе времени в свою систему поощрений», — написали авторы.

Кому дополнительный отпуск не нужен

Отпуск повышает восприятие человечности на всех уровнях дохода в рассматриваемой в исследовании выборке, отметили авторы. Они признали однако, что не изучали людей, испытывающих финансовые трудности, или представителей низших социально-экономических слоев, которые могут отдать предпочтение денежному вознаграждению в силу насущной необходимости.

Кроме того, исследование также не затрагивает любопытную черту американских работников: многие не используют весь положенный им отпуск. В 2023 году, по опросу финтех-компании Sorbet, таких было 62%, в 2022-м — 57%. Другое исследование показало, что в 2018 году американцы в совокупности не отгуляли 768 миллионов дней отпуска.

Около 55% работников, опрошенных Sorbet, сообщили, что не отгуляли положенного в результате давления начальства. Многие по собственной инициативе возвращаются из отпуска к накопившимся задачам, либо им самим приходится искать себе замену среди коллег.

В большинстве развитых стран работодатели обязаны предоставлять минимальное количество оплачиваемых отпусков. В США такого требования нет.