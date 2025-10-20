Психолог рассказала об «особом складе ума» у предпринимателей

Они обладают способностью рисковать и отвечать за свою жизнь.

Реализуются в бизнесе, как правило, люди «адреналинового» психотипа, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Наталья Севастьянова.

«Предпринимателей нужно воспринимать спокойно. Предприниматель — это определённый психотип, это человек, который обладает определёнными качествами в виде способности рисковать. Их называют «адреналиновыми», но это не столько адреналин, сколько дофамин, который потом нам мозг выдаёт после адреналина. Это люди, которые способны отвечать за свою собственную жизнь. Это определённый такой склад у людей, который позволяет им реализовываться в этой деятельности».

Ранее ВЦИОМ провёл опрос среди населения, согласно результатам которого большинство россиян воспринимают предпринимателей позитивно.