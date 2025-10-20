Названа причина возникновения «токсичных установок»

Чаще всего они формируются в детстве под влиянием родственников и сопровождаются внутренним диалогом.

Проблема может «тянутся сквозь десятилетия» и не подвергаться переосмыслению. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Когда установки становятся проблемой? Тогда, когда мы думаем, что вот эта информация, очень часто мы даже о ней не задумываемся, но кто вот терапевтичен, понимают, что есть какие-то автоматические мысли. Вот они в голову приходят, у нас есть такой внутренний диалог, какой-то голос в голове нам говорит: сюда ходить, а сюда не ходить. Когда это становится проблемой, во-первых, когда они тянутся сквозь годы и десятилетия. То есть мы услышали что-то в детстве от нашей бабушки или мамы, мы это запомнили, и эта фраза тянется с нами всю жизнь. Такие установки в 99,9% являются ограничивающими и токсичными. Также установки являются ригидными тогда, когда они фактически не подлежат изменению. Вот человек получил в сознательном возрасте какой-то негативный опыт. И он для себя делает некий вывод, который наделяет таким фундаментальным знанием. То есть когда эта установка не имеет возможности быть изменённой согласно текущим обстоятельствам. Такая установка начинает становиться токсичной. Я бы назвала установки поддерживающими, а другие сдерживающими. То есть это те, которые не дают нам развиваться, не дают нам идти вперёд».

Ранее Соловьёва назвала причины «фиксации» на негативном опыте. Это связано с неспособностью человека «переработать» события. Есть два способа решения проблемы: проработать её или отпустить.