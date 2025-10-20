Психолог рассказал, как люди хотят провести собственные похороны

Психолог, доула смерти Анна Половцева рассказала, какие необычные пожелания поступают от россиян при подготовке собственных похорон. Все чаще подготовку к траурной церемонии предпочитают начинать заранее, сообщает РИАМО.

© Unsplash

Так, 37-летний разработчик компьютерных игр распорядился кремировать его тело после смерти, а пепел засыпать в небольшие песочные часы. По его задумке, впоследствии его внуки смогут использовать эти часы в настольных играх.

Предварительная подготовка к похоронам значительно упрощает задачу родственникам усопшего. Им приходится принимать большое количество решений, а в условиях сильного стресса это затруднительно. Также близкие начинают испытывать чувство вины, если, по их мнению, сделали что-то не так. Заранее составленный план похорон позволяет избежать многих трудностей.

Половцева рассказала, что одна из ее клиенток, будучи большой поклонницей музыки, попросила положить в гроб любимую пластинку, а остальную коллекцию продать и направить деньги на благотворительность. Есть пожелания и касательно нарядов психолог упомянула женщину, которая желала быть похороненной в маленьком черном платье. Другая же выбрала розовый наряд с рюшами.

В России регламент траурной церемонии строго ограничен. Но близкие могут ее персонализировать, например, выбрать музыкальное сопровождение.

По словам психолога, острый период переживания утраты занимает около года. Одна из ее клиенток подготовила 12 конвертов на каждый месяц. В каждом из них содержались личные вещи, напоминающие о покойном. Такой поход позволяет близким вспоминать человека в теплой и душевной атмосфере.

Ранее стало известно, что житель Индии разыграл собственные похороны. Он хотел посмотреть, кто на них придет и как люди будут скорбеть.