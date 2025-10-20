Как размер груди женщины связан с ее самооценкой

Новое исследование, опубликованное в Journal of Turkish Family Physician, показало, что размер груди и семейное положение могут влиять на самооценку женщин. При этом явной связи между объемом груди и общим восприятием тела не выявлено, пишет Рsypost. Эти результаты свидетельствуют о том, что определенные физические и социальные характеристики могут играть роль в формировании психологического благополучия.

Ученые из больницы Сивас Нумуне и Университета Неджметтина Эрбакана (Турция) провели исследование с участием 343 женщин старше 18 лет, не имеющих серьезных заболеваний и операций на молочных железах. Объем груди измеряли с помощью прибора Гроссмана-Руднера, а самооценку и удовлетворенность своим телом — по шкале Розенберга, измеряющую самооценку, и шкале телесного катексиса, оценивающую удовлетворенность различными частями тела, включая грудь. Средний возраст участниц составил 41 год.

На основании измерений женщин разделили на три группы: с маленькой грудью (до 275 см³), средней (275–375 см³) и большой (свыше 375 см³).

Оказалось, что обладательницы более пышных форм имели заметно более высокие показатели самооценки по сравнению с группой со средним размером. Однако женщины с маленькой грудью оценивали себя также высоко: различия между самооценкой представительниц группы с маленьким объемом груди и остальными не были статистически значимыми.

По словам автора исследования Ясемин Алагёз, в культурном контексте большая грудь часто ассоциируется с женственностью и привлекательностью, что может отражаться на восприятии себя. «Самооценка формируется не только личными убеждениями, но и социальными ожиданиями», — отмечает исследовательница.

Разные факторы самооценки женщин

Интересно, что замужние участницы также демонстрировали более высокую самооценку, чем одинокие, и это не было связано с удовлетворенностью телом. Другими словами, брак был связан с более высокой самооценкой, но не обязательно с более позитивным отношением к своему телу. В целом около 70% женщин заявили, что им нравится их грудь — показатель выше среднего по сравнению с аналогичными исследованиями в других странах.

Объем груди увеличивается с возрастом, индексом массы тела, длительностью грудного вскармливания и более ранним рождением первого ребенка.

Авторы подчеркивают, что их работа не призвана укреплять стереотипы.

«Размер груди — лишь один из множества факторов, связанных с самооценкой и психологическим благополучием. Цель нашего исследования — лучше понять, как женщины воспринимают свое тело и какие социальные обстоятельства на это влияют», — говорит Алагёз.

Ученые планируют продолжить работу на более однородных выборках — например, среди женщин, не состоящих в браке или не рожавших, — а также изучить культурные различия в восприятии женственности.