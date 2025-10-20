Какие фильмы выбирают экстраверты, а какие интроверты

Новое исследование, опубликованное в журнале Cureus, раскрывает, как любимые киножанры студентов могут рассказать о их личности. Ученые нашли связи между предпочтениями в кино и пятью ключевыми чертами характера, такими как общительность, организованность или замкнутость.

© Телеканал «Наука»

Кино как зеркало личности

Мы часто выбираем фильмы, которые резонируют с нашим настроением или мировоззрением. Ученые давно заметили, что вкусы в развлечениях могут отражать черты характера. Например, любители комедий часто оказываются общительными, а те, кто обожает сложные сюжеты, — более открыты новому. Новое исследование углубилось в эту тему, используя модель «Большой пятерки» — систему, которая описывает личность через пять черт: экстраверсию (общительность), доброжелательность (умение ладить с другими), добросовестность (организованность и ответственность), невротизм (эмоциональная чувствительность) и открытость (склонность к новым идеям).

Как проводили исследование

В исследовании участвовали 300 студентов, в возрасте 20–23 лет. Участников попросили ранжировать шесть киножанров — приключения, драма, комедия, мелодрама, ужасы и детектив — от любимых к наименее интересным. Те, кто смотрел все подряд без предпочтений, были исключены. Студенты также заполнили опросник из 44 вопросов, чтобы оценить их личность по модели «Большой пятерки». Ответы анализировали, выискивая связи между жанрами и чертами характера с помощью статистических методов, таких как корреляция (поиск закономерностей) и регрессия (оценка влияния).

Что говорят жанры о характере

Любители приключенческих фильмов, полных экшена и динамики, оказались более общительными и энергичными — классические экстраверты. Они реже проявляли организованность (добросовестность) и эмоциональную чувствительность (невротизм). Такие люди, вероятно, любят импровизацию и меньше переживают из-за мелочей, наслаждаясь адреналином зрелищных сцен.

Фанаты драм показали высокую ответственность (добросовестность) и эмоциональную чувствительность (невротизм), но были менее общительными. Это намекает на склонность к размышлениям и глубоким переживаниям. Представьте человека, который сопереживает героям сложных историй и ценит порядок в жизни.

Удивительно, но комедии не связаны с какой-либо конкретной чертой личности. Это как пицца — нравится почти всем, независимо от характера. Комедии привлекают и экстравертов, и интровертов, и тех, кто живет по расписанию, и тех, кто плывёт по течению.

Любители романтических фильмов показали высокую эмоциональность (невротизм) и тягу к новым идеям (открытость), но реже были общительными или покладистыми. Это люди, которые легко влюбляются в истории о любви, но могут быть замкнутыми и меньше ориентированы на командную работу.

Поклонники ужастиков оказались неожиданно общительными, дружелюбными и организованными, но менее эмоциональными и открытыми к необычным идеям. Они наслаждаются напряжением фильмов ужасов, но остаются спокойными и собранными, как будто смотрят триллер с попкорном и улыбкой.

Детектив: любопытство и независимость

Фанаты детективов выделялись открытостью — им нравятся загадки и интеллектуальные вызовы. При этом они реже были организованными или склонными к компромиссам, что намекает на любовь к самостоятельному решению проблем. Это те, кто с азартом распутывает сюжетные головоломки.

Что это значит и где ограничения

Результаты показывают, что кинематографические вкусы могут быть окном в личность. Например, предпочтение приключений может намекать на энергичный характер, а любовь к драмам — на склонность к размышлениям. Эти данные могут пригодиться для оценки личности, например, при подборе сотрудников, где важен характер, а не только навыки.

Авторы исследования надеются, что их работа вдохновит на дальнейшее изучение связи между медиа и личностью. В будущем такие данные могут помочь в подборе персонала или даже в кастинге актеров, но пока применять их в реальной жизни нужно с осторожностью. Как говорят ученые, фильмы — это не только развлечение, но и подсказка о том, кто мы есть.