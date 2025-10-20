Нейропсихолог назвала простые способы развить память и не забывать имена

Эти простые, но действенные методы помогут легко запоминать имена, слова и важные события. Как рассказала в беседе с Life.ru нейропсихолог Ирина Коржаева, ключ к успеху — в отказе от рутины.

Главный враг памяти и мышления — стагнация. Чтобы избежать её, Коржаева рекомендует стремиться к разнообразию, задействуя все органы восприятия. «Трогайте, нюхайте, слушайте, наблюдайте, анализируйте», — советует нейропсихолог. Это помогает развивать связи между разными участками мозга.

Ещё один важный принцип — умение оценивать любую ситуацию с разных сторон, избегая ложного позитива. «Например: «Я сломал ногу, но это ерунда!» — Смотри, какие цветы», — поясняет эксперт. Такой подход, близкий к истинно позитивному мышлению, помогает расширять кругозор и искать новые возможности.

Особое внимание Коржаева уделяет совмещению разных видов нагрузки. По её словам, отлично работают так называемые дуальные практики, когда обеими руками выполняются разные действия, например, рисование или письмо.

«Есть отличные нейротренажёры, и мне больше всего нравятся те, которые совмещают когнитивные и физические упражнения», — отмечает специалист. Она советует, например, бегать и читать стихи или играть в теннис и анализировать игру.

Также в список полезных для памяти практик эксперт включила решение кроссвордов, чтение литературы, карточные игры.