Ученые выяснили, почему взрослых так трогает любимая в юности музыка

Музыка, способная вызывать самые глубокие эмоции, чаще всего связана с подростковым возрастом. Особенно сильный эмоциональный отклик дает то, что мы любили слушать примерно в 17 лет.

Открытость впечатлениям

К такому выводу пришли исследователи из Университета Ювяскюля (Финляндия), опубликовавшие результаты глобального опроса почти 2000 человек из 84 стран в журнале Memory. Ученые попросили участников назвать композицию, имеющую для них особое личное значение.

Анализ показал, что эффект «всплеска воспоминаний» связан с особенностями подросткового мозга — в этом возрасте он наиболее восприимчив к эмоциям, наградам и социальным впечатлениям.

«В юности мозг особенно открыт и чувствителен. Эмоциональные переживания, в том числе музыкальные, запечатлеваются в долговременной памяти особенно ярко», — поясняет ведущий автор исследования доктор Ибалла Бурунат.

Различия между мужчинами и женщинами

Исследователи обнаружили гендерные различия: у мужчин пик музыкальных воспоминаний приходится примерно на 16 лет, у женщин — после 19. По мнению авторов, это связано с разным темпом формирования идентичности.

Мужчины чаще связывают музыку с независимостью и дружескими контактами, а женщины — с эмоциональными связями и отношениями, что делает музыкальные воспоминания более длительными и многослойными.

Отмечены и жанровые различия. Мужчины чаще вспоминают бунтарские направления — рок, панк, металл, усиливающие чувство индивидуальности. Женщины, как правило, выбирают более разнообразную палитру — от попа и соула до классики — и используют музыку как средство общения и поддержки.

Ученые также описали феномен «каскадного всплеска»: молодые люди часто испытывают ностальгию к песням, вышедшим за 20–30 лет до их рождения. Это объясняется межпоколенческим влиянием — музыкой, которую слушали родители или культурные кумиры семьи.

Доктор Бурунат сравнивает музыку с запахом:

«Она мгновенно возвращает нас в прошлое, минуя рациональные фильтры, но, в отличие от запаха, развивается во времени — ритм и мелодия позволяют не просто вспомнить эмоцию, но и контекст момента».

Авторы подчеркивают, что музыка — не только развлечение, но и хранилище личной истории. Песни юности помогают понять, кем мы были и как менялись, оставаясь эмоциональной связью между прошлым и настоящим.