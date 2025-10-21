Сексолог подсказала способ найти все свои эрогенные зоны
Сексолог Дри Линарес подсказала способ найти все свои эрогенные зоны. Ее рекомендацию приводит издание Metropoles.
«Используйте легкие прикосновения руками или пальцами, варьируя силу и ритм, и обращайте внимание на ощущения: покалывание, жар или возбуждение. Начните с таких зон, как шея, затылок, мочки ушей, губы, соски, живот, ягодицы, внутренняя поверхность бедер, промежность, поясница и пальцы ног», — посоветовала Линарес.
По ее словам, в этих частях тела очень много нервных окончаний, поэтому их стимуляция может вызвать неожиданные ощущения. Все ощущения специалистка посоветовала записывать, чтобы в конечном итоге у человека на руках была личная карта удовольствий. В то же время при исследовании своего тела нужно избегать самокритики.
«После того как вы определили эрогенные зоны, исследуйте их безопасно и постепенно, чтобы получить максимальное удовольствие», — рекомендовала Линарес.
Для этого стоит подключить партнера, который сможет стимулировать их с помощью поцелуев, прикосновений, массажа и даже вибрации от секс-игрушек.
Ранее сексолог Тамара Занотелли рассказала, как правильно очистить кишечник перед анальным сексом. Для этого, по ее словам, стоит использовать теплую воду.