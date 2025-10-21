Психолог раскрыла механизмы, по которым шопоголизм превращается в зависимость

Семейный психолог Анастасия Кардиакос видит в шопоголизме аналог химической зависимости, так как он активирует те же участки мозга. В нашем мозге есть центр удовольствия, вырабатывающий дофамин при приятных действиях. Постепенно этот центр адаптируется к определенному уровню дофамина и требует его снова и снова.

Она добавила в беседе с «Радио 1», что в случае шопоголизма нарушается работа центра контроля, отвечающего за принятие решений и планирование. В результате человек теряет способность контролировать свои импульсы и оценивать последствия своих поступков.

По словам Кардиакос, в шопоголизме баланс между желанием (центр удовольствия) и необходимостью (центр контроля) смещается в сторону желания. Эмоциональный центр, связанный с тревогой и страхом, также активно включается. Человек покупает вещи, чтобы заглушить негативные эмоции — одиночество, скуку или печаль. После покупки уровень тревоги снижается, но лишь на время, и возникает замкнутый круг: мне плохо — я покупаю — мне стало лучше — эффект проходит — мне снова плохо — я снова покупаю.

Шопоголизм можно сравнить с другими формами зависимости. Его основные признаки включают:

Потеря контроля над своим поведением и частые интенсивные и продолжительные покупки. Приоритет покупок над другими интересами и обязанностями. Человек получает удовольствие от самого процесса поиска, выбора и ожидания, даже если купленные вещи оказываются ненужными. Продолжение покупок, несмотря на негативные последствия, такие как финансовые трудности и конфликты в семье.