Перечислены тревожные признаки абьюзера

Мужчины и женщины перечислили проявления абьюзивных партнеров, которые стали для них первыми «красными флагами» в отношениях. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые пользователи порекомендовали обращать внимание на то, как человек реагирует на стрессовые ситуации.

«Моя бывшая была такой. Дошло до того, что, когда случалось что-то негативное, я вообще не беспокоился о реальной проблеме. Моей первой мыслью всегда было: «Боже мой. Что она собирается со мной сделать из-за этого? Я бы хотел сегодня просто выспаться». Она нервничала всю ночь и до самого утра, но, поскольку работала на своего отца, могла и прогулять. А у меня недосып стал настолько сильным, что в глазах двоилось, когда я умолял ее просто дать мне поспать. Она делала это намеренно, чтобы я чувствовал себя измотанным. Так было проще брать кредиты на мое имя или изменять», — GodOfDarkLaughter, пользователь Reddit.

Другие рассказали, что для них тревожным сигналом стали попытки партнеров отрезать их от привычного окружения.

«Часто это звучит так: «Тебе вредно быть рядом с таким-то!» или «Они все тебя используют!». Или придумывают другие причины, почему тем или иным людям не следует быть рядом со мной», — Magicfuzz, пользовательница Reddit.

Один из пользователей рассказал, что его бывшая девушка начала проявлять эмоциональное насилие, сравнивая его с предыдущими партнерами.

«Она раскритиковала всю мою одежду и купила мне новую, чтобы я одевался так, как ей нравилось. Как мигранту в Германии, мне пришлось заново изучать все — от языка до видов птиц, цветов, насекомых. Каждый раз, когда я совершал ошибку, она говорила: «Так грустно, что ты этого не понимаешь!», а любой мой успех, например, верное определение цветка, встречала словами: «Ну, это легко, не такое уж крутое достижение», — NegroniSpritz, пользователь Reddit.

