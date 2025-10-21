Психолог объяснила, каким не должно быть первое свидание

Встреча может продлиться не более 20 минут.

Если партнёры понравятся друг другу, во второй раз можно провести вместе больше времени. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала сексолог Анна Комлова.

«Я рекомендую не ходить на полноценное свидание в первый раз. Лучше — на 20-минутное, где может быть десерт и чай, что-то очень короткое. За 20 минут можно понять, подходит человек или нет. Если подходит — можно назначить следующую встречу и провести время подольше. Партнёры за первые 15 секунд понимают, тот это человек или нет. Это будет более экологично — провести первую встречу в кафе за чаем».

Ранее психолог рассказала, как лучше признаться в симпатии к коллеге. Это нужно делать «мягко и интеллигентно». Речь идёт о ситуациях, когда понравившийся человек не состоит в отношениях. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Мария Манина.