Что такое поливоркинг и как он влияет на здоровье

Современный рынок труда диктует свои правила, когда все больше людей осознанно выбирают или вынуждены вести режим поливоркинга — совмещать несколько работ или проектов одновременно. Это может быть фриланс в разных сферах, совмещение основной работы и подработок, преподавания, консультирования и многого другого. Чем опасен поливоркинг и как такая нагрузка влияет на психику, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.

Последствия поливоркинга

Как рассказала карьерный консультант, эксперт по управлению персоналом Елена Алымова, на первый взгляд поливоркинг кажется отличным способом не только повысить доход, но и быстрее построить карьеру, потому что поливоркеры более заметны на рынке труда и привлекательны для работодателей. Однако за внешней благополучной картинкой могут скрываться серьезные вызовы. К основным трудностям поливоркинга относятся:

Повышенная нагрузка и переутомление

Когда человек работает на два–три фронта, каждый из которых требует внимания, концентрации и энергии, мозг и тело не успевают восстановиться, отметила эксперт. Постоянное переключение между задачами приводит к «фрагментированному мышлению», снижению продуктивности и утомляемости. К этому подключается естественное желание сразу преуспеть во всех своих видах деятельности, обостряется синдром отличника.

«Успеть все выполнить минимум на 100 процентов!» — девиз начинающих поливоркеров. При этом у них нет пока объективных критериев своей успешности. Отсюда рождается обесценивание себя и ощущение, что ничего не получается. Это приводит к нарастающему чувству неудовлетворенности, — предупредила специалист.

Хронический стресс и тревожность

Если не выстроен четкий график и приоритеты, у поливоркера может появиться ощущение, что он всегда недорабатывает, пояснила эксперт. Это порождает постоянное напряжение и тревогу, особенно при дедлайнах, пересекающихся задачах и зависимости от клиентов или партнеров в разных проектах.

Эмоциональное выгорание

Постоянный драйв и многозадачность со временем истощают эмоциональные ресурсы, заметила карьерный консультант:

Отсутствие отдыха, нехватка личного времени и высокая степень ответственности ведут к потере мотивации и разочарованию в выбранном пути. Особенно уязвимы те, кто работает без выходных.

Недостаток персональной эффективности

По мнению эксперта, даже при большом желании простое неумение управлять прежде всего своими ресурсами, такими как энергия, время, деньги, может привести к хаосу в работе, ведь совмещать несколько проектов и еще личное время — это искусство, которому нужно учиться.

Проблемы с концентрацией и качеством работы

Чем больше задач, тем больше источников стресса, а значит, внимание к деталям и глубина вовлечения будут автоматически снижаться, мозг будет экономить ресурсы, отметила эксперт. Люди часто жалуются, что не успевают погрузиться в одно дело — все делается на бегу, это отражается на результатах и репутации.

Как справляться с трудностями

Тайм-менеджмент — залог успеха в элементарном управлении своим временем. Важно научиться разделять проекты не только по времени, но и по ментальной и физической нагрузке, миксовать сложные задачи с более легкими, а также делегировать все, что возможно. При этом традиционное разделение на рабочее и личное время, скорее всего, не сработает, если вы совмещаете несколько проектов.

Выделять творческие дни — чтобы перезагружать мозг и наполняться энергией и вдохновением. Установите минимум один творческий день в месяц, когда вы не работаете в привычном формате, не берете звонки, не решаете срочные запросы. Посвятите этот день разработке стратегий и новых продуктов, креативу, работе с психологом, обучению.

Учиться говорить «нет» и не брать проекты только из страха упустить шанс или остаться без дохода. Переоценка своих ресурсов и приоритетов — это зрелая стратегия.

Следить за телом и эмоциями — физические нагрузки, сон, питание и отдых критичны. Эмоциональное состояние — индикатор перегруза. Медитация, психотерапия или просто выходной помогают сохранять внутреннюю устойчивость.

По ее мнению, поливоркинг может сделать карьерный трек интересным и стремительным, но он требует осознанности и системного подхода:

Чтобы многозадачность не превратилась в хроническое выгорание, важно понимать, зачем вы это делаете, бережно относиться к себе как к главному ресурсу в вашей жизни, грамотно планировать и уметь отпускать лишнее. Только тогда поливоркинг станет источником энергии, самореализации и финансового благополучия.

Кому не подходит поливоркинг

Как рассказала «ВМ» психолог Наталья Наумова, поливоркинг подходит не всем людям. Человек должен быть стрессоустойчивым, готовым к многозадачности и умеющим очень четко структурировать свой график, выделять время не только на работу, но и на отдых, личные дела и не забывать о своем здоровье.

Часто бывает так, что люди занимаются сразу несколькими проектами и работают на двух или более работах одновременно, и они настолько сильно выгорают, что начинают испытывать трудности с концентрацией внимания, чувствуют повышенную тревожность, усталость, — сказала она.

К каким последствиям для здоровья может привести поливоркинг

Эксперт отметила, что поливоркинг приводит к:

раздражительности и вспыльчивости;

истощению нервной системы;

головным болям;

бессоннице;

различным расстройствам психосоматического характера;

частым простудам и другим заболеваниям;

потере интереса к работе и жизни.

И причина этому чаще всего одна — переутомление и невозможность сделать все идеально. Человеку, который стремится к перфекционизму и хочет выполнять все задачи безупречно, поливоркинг точно не подходит. Такой ритм жизни приведет к развитию серьезных проблем со здоровьем, человек просто не выдержит такой колоссальной нагрузки, — предупредила Наумова.

Важно относиться к себе бережно, оценивать все плюсы и минусы каждого нового проекта, реально смотреть на свои силы и способности, подчеркнула психолог. Также нужно учитывать наличие семьи, детей, забот, личных потребностей перед принятием решения взвалить на себя еще больше обязанностей.

Обычно такой образ жизни заканчивается печально, приводит к выгоранию и ухудшению самочувствия. Необходимо иметь хотя бы два выходных каждую неделю, планировать качественный отпуск длиной в месяц хотя бы раз в год, заниматься качественным досугом: расслабляться, заниматься спортом, творческими занятиями, чтобы восстанавливать энергию и избегать эмоционального выгорания, — посоветовала собеседница «ВМ».

