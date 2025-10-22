Психолог предупредил о рисках обострения шопоголизма осенью

В осенний период повышается вероятность обострения шопоголизма у склонных к импульсивным покупкам людей, сообщила Агентству городских новостей «Москва» заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Екатерина Орлова.

«Осенний период с его характерными маркетинговыми активностями представляет собой значительный фактор риска для обострения компульсивного покупательского поведения. Он создает «идеальный шторм» из внутренней психологической уязвимости, связанной с сезонными изменениями, и внешних, целенаправленно созданных условий, поощряющих импульсивные траты как способ эмоциональной саморегуляции. В связи с этим лицам, имеющим склонность к ониомании, а также специалистам в области психического здоровья рекомендуется проявлять повышенную осознанность и проводить превентивные меры в данный период», – сказала Екатерина Орлова.

Она отметила, что избежать импульсивных покупок можно, отключив рекламные рассылки от магазинов и уведомления о скидках и акциях приложений интернет-магазинов.

«Одной из эффективных техник являются финансовая конкретизация. Попробуйте перевести абстрактную сумму в корзине в конкретные жизненные эквиваленты. Вместо «потратить 5 тыс. руб.» мысленно произведите калькуляцию: «Эти деньги равны двум походам в кино, ужину в ресторане или трем книгам». Такой прием делает финансовые потери более осязаемыми и помогает оценить альтернативную стоимость импульсивной траты», – добавила Екатерина Орлова.

По ее словам, бороться с импульсивным шоппингом поможет также откладывание покупки на 24 часа и составление списка перед походом в магазин.