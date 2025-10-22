Выяснено, как отдых на природе влияет на психику

Новое исследование показало, что сочетание музыки и пребывания на природе может значительно улучшить эмоциональное и физическое состояние человека.

В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Human Neuroscience, ученые из Университета Джорджа Мейсона (США) обобщили результаты исследований, посвященных методу, основанному на соединении звуков, запахов, образов и тактильных ощущений, возвращающих человека «в момент здесь и сейчас».

По словам первого автора исследования Мишель Хэнд, «комбинированное терапевтическое использование музыки и природы способствует самовыражению, снижает тревожность, стресс и симптомы депрессии, а также улучшает общее эмоциональное благополучие».

Авторы метаанализа проанализировали 884 научные публикации из шести баз данных и выделили восемь наиболее показательных рецензируемых исследований, где музыка и природа применялись совместно. В таких терапевтических программах участники, например, пели или танцевали на свежем воздухе, ухаживали за животными или садом, слушали музыку на природе.

Все эти занятия показали позитивное влияние на психическое здоровье и когнитивные функции.

Исследователи отмечают, что подобные методы особенно полезны для пожилых людей, ветеранов, людей с инвалидностью и тех, кто пережил травматический опыт. В отличие от медикаментозных подходов, природно-музыкальная терапия доступна, недорога и легко адаптируется под индивидуальные потребности.

«Музыка и природа вместе формируют мягкий, но мощный инструмент восстановления психического равновесия. Это не просто отдых, а способ укрепить связь с собой и окружающим миром», — подчеркивает Хэнд.

Таким образом, популярная интернет-шутка «выйди, потрогай траву» оказалась научно обоснованным советом: контакт с природой в сочетании с музыкой действительно помогает стать счастливее и здоровее.