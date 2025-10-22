Психолог объяснил, почему зумеры увлеклись вязанием

Увлечение зумеров вязанием можно объяснить тем, что такое занятие помогает им справиться со стрессом. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский, комментируя новость о том, что молодежь начала увлекаться «бабушкиными» занятиями — шитьем, вязанием и вышиванием.

По его словам, эти занятия являются частью антистрессовых практик, позволяют вернуться в состояние «здесь и сейчас» и наладить эмоциональное здоровье.

Врач-невролог «Инвитро» Анастасия Бородина до этого рассказала газете «Известия», что стресс — это состояние психоэмоциональных и физических реакций организма на различные события, которые при затяжном характере могут оказывать негативное влияние на физиологические процессы организма.

Самбурский добавил, что рукоделие становится видимой частью самопрезентации – «я это сделал сам».

«Когда ты носишь вещь, сделанную своими руками, относишься к ней во много раз позитивнее, чем к покупке из дорогого магазина. Регулярное вязание снижает стресс, а следом приходит ощущение счастья. Это вариант арт-терапии для психического благополучия. Монотонно-ритмичные движения помогают фокусироваться на спокойствии и разгружают рабочую память», — указал психолог.

«Газете.Ru» до этого рассказали, что современная молодежь, выросшая среди смартфонов и соцсетей, неожиданно открывает для себя старые занятия, которыми увлекались их бабушки и дедушки. Вместо шумных вечеринок — вязание, садоводство и выпечка хлеба. А вместе с этим — все больший интерес к загородной жизни и экотрендам.