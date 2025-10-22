Психолог дала совет, как не испортить дружбу совместным отпуском

Поездка с другом может обернуться ссорой и полным разрывом отношений. Такое возможно, если в отношениях между верными друзьями уже имелись проблемы, которые обострились в поездке.

Как не превратить отпуск с другом в испытание, рассказала психолог Татьяна Кострюкова.

В материале, опубликованном в «Ленте.ру», специалист подчеркивает, еще на этапе планирования совместной поездки нужно обговорить правила.

В первую очередь нужно распределить обязанности, иначе в то время, пока один будет отдыхать, второму придётся решать все вопросы. В результате это приведет к раздражению и неминуемой ссоре. Также необходимо обговорить финансовый вопрос.

Психолог отметила, при возникновении претензий, стоит мягко озвучить их и попытаться найти выход. Кроме того, несмотря на дружбу, иногда полезно побыть порознь, уделив время самому себе.

Если ссора все же случилась, не стоит импульсивно ссориться и рвать многолетнюю дружбу, принимая решение в одиночку, добавила эксперт.

«Если что-то идет не так, у вас есть право попробовать передоговориться, чтобы вернуть себе хотя бы часть удовольствия и отдыха», - подытожила Кострюкова.