Павел Прилучный обжаловал решение суда о передаче ребенка Агате Муцениеце

Актер Павел Прилучный обратился в Мосгорсуд с апелляционной жалобой на решение Головинского районного суда, который отказал ему в изменении соглашения об определении места жительства ребенка с актрисой Агатой Муцениеце (Прилучной), расторжении соглашения об уплате алиментов, освобождении от уплаты алиментов, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

«В Московский городской суд поступило гражданское дело с апелляционной жалобой Павла Прилучного на решение Головинского районного суда города Москвы от 25 июля 2025 года. Суд первой инстанции отказал артисту в изменении соглашения об определении места жительства ребенка, расторжении соглашения об уплате алиментов, освобождении от уплаты алиментов и определил место жительства ребенка с матерью Агатой Прилучной», – указано в сообщении.

В суде не сказали, когда жалоба будет рассмотрена.