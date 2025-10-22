В чем главное отличие между мужчинами и женщинами

Семейный психолог и психотерапевт Анастасия Кардиакос объяснила особенности переживания эмоций представителями обоих полов. Она обратила внимание на влияние культурных традиций и воспитания, подчеркнув, что девочки чаще прибегают к шопингу как средству борьбы со стрессом, в то время как мальчики склонны выбирать активные занятия вроде спортивных тренировок или компьютерные игры.

© Вечерняя Москва

Кардиакос также выделила различие в подходе к покупкам: девушки воспринимают этот процесс как легитимный отдых и способ поднять настроение, в то время как юноши ориентированы на приобретение полезных вещей.

И мужчины, и женщины испытывают стресс, тревогу, скуку, чувство неполноценности. Но «обезболивающие» они выбирают разные из-за социальных установок, — объяснила психолог.

Она обратила внимание на необходимость осознавать важность правильного управления собственными чувствами и на стремление находить здоровые способы преодоления негативных переживаний вне зависимости от половой принадлежности, сообщает «Радио 1».

