Психолог рекомендовал женщинам есть на свиданиях «смачно и жадно»

Некоторые мужчины считают таких партнёрш более привлекательными и сексуальными.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анна Комлова.

«Есть мужчины, которые кайфуют от того, как женщина ест. Чем жаднее, смачнее она ест, тем больше считается, что она будет более сексуальна. Она более открытая, соединена со своей естественной, природной частью. Есть мужчины, которые обращают на это внимание. Бывают девушки, которые стесняются есть перед мужчиной в первый раз. Такая женщина может отказываться даже от еды или есть только один салат и сдерживать себя — это тоже не очень хорошо. Испокон веков мужчина кормил женщину. Всегда это было как правило. Да, мы сейчас стали более эмансипированными, сами умеем зарабатывать. Но если посмотреть глубже, то каждая женщина всё равно хочет, чтобы мужчина о ней позаботился».

Ранее психолог Елена Соловьёва назвала любителей сладкого инфантильными. Сахар вызывает близкое к зависимости состояние, пояснила специалист.