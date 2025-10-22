Почему с возрастом годы будто летят все быстрее

Международная группа нейробиологов, изучив мозговую активность людей во время просмотра старого эпизода сериала «Альфред Хичкок представляет», предложила новое объяснение феномена ускорения времени с возрастом. Исследование опубликовано в журнале Communications Biology.

Возрастные различия восприятия

Ученые проанализировали данные проекта Cam-CAN (Cambridge Centre for Ageing and Neuroscience), где 577 участников в возрасте от 18 до 88 лет смотрели восьмиминутный эпизод «Бац! Ты мертв». Во время просмотра им проводили МРТ, чтобы отследить, как мозг реагирует на смену событий. Выбор не случаен: это видео, как показали предыдущие эксперименты, вызывает у зрителей максимально синхронную активность мозга, что делает его идеальным для анализа восприятия времени. Исследователи определили, как часто мозг испытуемых переходил между разными состояниями активности.

Оказалось, что у пожилых людей такие переключения происходили реже, а каждое состояние длилось дольше. Это означает, что мозг «фиксирует» меньше отдельных событий за единицу времени — и именно поэтому время кажется им текущим быстрее.

«Если мозг регистрирует меньше событий, период жизни воспринимается как более короткий», — пишут авторы.

Такой вывод перекликается с идеями, восходящими еще к Аристотелю: чем больше событий человек переживает, тем длиннее ему кажется промежуток времени.

Ученые связывают этот эффект с процессом нейронной дедифференциации — возрастным снижением специфичности работы мозговых областей. У молодых людей, например, зоны, отвечающие за распознавание лиц, активируются только при взгляде на лицо. У пожилых — реагируют и на другие объекты, что делает восприятие менее четким и замедляет «разделение» событий.

Польза новых впечатлений

Однако исследователи подчеркивают: ускорение субъективного времени — не приговор.

«Изучение нового, путешествия и активные социальные контакты помогают мозгу создавать больше событий и тем самым “замедлять” время», — объясняет соавтор исследования Линда Герлигс из Университета Радбауд (Нидерланды).

Лингвисты добавляют к этому еще одно измерение: для человека год в пять лет — это пятая часть жизни, а в пятьдесят — лишь две сотых. Поэтому, даже с точки зрения внутреннего восприятия, время действительно сжимается с возрастом.

Таким образом, чем старше мы становимся, тем меньше мозг отмечает событий, а значит, жизнь кажется убыстряющейся — если, конечно, не наполнять ее новыми впечатлениями.