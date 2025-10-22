Профессионал дал совет, как решиться на увольнение

Бывает ли у вас такое: вечер воскресенья, вы сидите и думаете: «Завтра опять на эту работу идти, сил нет, настроения и желания тоже». Если вы стали отлавливать у себя такие мысли все чаще и чаще — это верный признак того, что из этой компании вам пора уходить. HR-эксперт и карьерный консультант Анастасия Арифулина объясняет, как решиться на этот важный шаг.

© РИА Новости

Причины могут быть разные: от неподходящего уровня дохода до выгорания от непонимания смысла вашей работы, отсутствия обратной связи и непоследовательного руководителя с микроменеджментом по каждому вопросу.

«Осознание того, что вы хотите уйти, — один из важнейших шагов в принятии решения об увольнении», — говорит Анастасия.

Наверняка вы видели таких людей, которые при каждой ситуации пишут заявление? Так вот, про них точно можно сказать — они-то как раз не готовы, это скорее привлечение к себе внимания, но никак не решение.

Как же решиться уволиться?

Чтобы разобраться, эксперт советует задать себе несколько вопросов:

моя работа в этой компании приносит мне удовлетворение?

после рабочего дня я чувствую, что сделал что-то значимое, хоть и устал к концу дня?

могу ли я влиять на решения в зоне моей ответственности или все решается за меня?

чувствую ли я свою ценность как сотрудника для компании?

доход, который я получаю: он справедлив и достаточен для такой должности?

культура и ценности компании соответствуют моим?

подходит ли мне темп, нагрузка и условия?

Если на большую часть вопросов у вас ответ — нет, значит, пришла пора сменить место работы. Время, которое было раньше — «надо потерпеть, все терпели, и ты терпи» — прошло.

Остановите свой страх

После стадии осознания наступает страх: «А вдруг я не найду другую работу? А вдруг я уйду, а там будет хуже?» И еще много других «а вдруг».

Для того, чтобы успокоить свои страхи, вот что можно сделать, по мнению Анастасии.

Начните мониторить рынок вакансий, посмотрите, что есть, насколько эти предложения подходят для вас;

По возможности начните готовить финансовую подушку на случай, если не удастся сразу после увольнения найти подходящую работу или других форс-мажоров;

Составить для себя «райдер» к новому месту работы: описать желаемую компанию, чем подробнее, тем лучше. Например: фирма в сфере логистики со штатом до 500 человек. ДМС, гибкое начало дня или удаленка и тд.

Чем подробнее вы опишете, тем четче будете понимать, куда вы хотите прийти.

«После этого составьте список того, чем вы готовы поступиться из списка выше. Например, если ДМС не будет, но зарплата будет выше желаемой?», — рекомендует карьерный консультант.

Также такая проработка поможет вам успокоить внутреннего паникера и помочь в поисках нового места работы.

Следующий шаг

Далее, в зависимости от вашей конкретной ситуации: подготовьте резюме и разместите, чтобы уже присматривать себе новое место. Если такой возможности нет, то подготовьте и разместите резюме после увольнения.

«После того, как вы нарисовали себе план следующих шагов, обозначьте вашему руководителю, что собираетесь уходить. Лучше говорить об этом открыто, чтобы у начальства было время подготовиться», — резюмирует эксперт.

Обозначьте со своей стороны, чем готовы помочь: расписать план передачи дел, статусы по текущим задачам, посодействовать с поиском нового человека и т. д. Помните, что какая бы ни была ситуация, выходить из компании лучше на теплой ноте, ведь никогда не знаешь, какие жизненные повороты ждут впереди.