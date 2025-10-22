Женщинам объяснили, как нужно строить отношения

Женщинам важно иметь свои интересы и хобби, встречаться с друзьями и заниматься различными делами, помимо своего партнера, чтобы защитить его психику. Об этом «Пятому каналу» в День защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины рассказала психолог Александра Миллер.

© Газета.Ru

По ее словам, в противном случае женщины будут много времени уделять анализу отношений и могут «выносить мозг» избраннику, если не будут чувствовать любви.

«Боязнь одиночества дает мутную надежду на то, что что-то изменится в жизни. Очень зря, потому что как раз ценность женщины теряется в этом. И все это переходит только в пиление в отношениях», — отметила Миллер.

Психолог добавила, что работать над ошибками и прислушиваться друг к другу важно обоим партнерам. Для решения проблем она порекомендовала обсуждать их сразу.

Психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин до этого говорил, что женщинам важно продолжать работать даже в том случае, если они находятся в браке с обеспеченным мужчиной. По его словам, это поможет им получать социальное общение и реализовать потребность в эмоциональной связи и взаимопонимании.