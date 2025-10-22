Специалист дал советы по контролю спонтанных покупок

В беседе с ИА RuNews24.ru психолог, кандидат психологических наук, руководитель тренингового центра «Главная роль» Алена Никольская поделилась важными советами, как правильно покупать онлайн и сохранить свои финансы.

В первую очередь собеседница издания посоветовала составлять четкий список покупок.

«Это поможет сосредоточиться на необходимых вещах и избежать отвлечения на ненужные товары», — рекомендует Алена Никольская.

Такой подход уменьшит шансы покупки импульсивных ненужных предметов. Также стоит определить максимум средств, которые человек готов потратить за определенный период: неделю, месяц или на конкретную покупку.

«Фиксированный лимит помогает контролировать эмоции и не тратить больше, чем планировали», — подчеркнула эксперт.

Алена Никольская дала важный совет: не сохраняйте данные карт в интернете и браузере. Удалить сохраненные платежные реквизиты необходимо, чтобы избежать автоматических заполнений и подсказок.

«Это даст вам время подумать перед каждой покупкой и снизит искушение», — говорит психолог.

Вручную вводить данные — способ замедлить импульсивные решения. Кроме того, убрав входящие предложения и скидки, можно реже переходить по сомнительным ссылкам.

«Персонализированные рекомендации часто провоцируют на лишние траты», — отметила Алена Никольская.

Как контролировать себя на маркетплейсе? Для начала не спешите с покупкой — сравните предложение в нескольких магазинах.

«Контроль цен помогает купить товар по выгодной цене. Используйте функцию "добавить в список" или «сердечко», чтобы потом найти лучшие варианты», — рекомендует эксперт.

Используйте правило 48 часов или 30 дней: если захотели купить что-то дорогое, отложите покупку на несколько дней или недель.

«Часто эмоции проходят, и становится понятно, действительно ли вам нужна эта вещь», — объясняет психолог. Обычно такие перерывы помогают сэкономить деньги.

Также не гонитесь за бесплатной доставкой. Ее стоимость часто включена в цену товара.

«Иногда дешевле оплатить доставку отдельно, чем брать ненужные товары ради бесплатной доставки», — акцентирует внимание специалист.

И самое главное, нужно осознать, что человек покупает, когда находится в состоянии стресса, грусти или скуки.

«Эмоциональные покупки часто приводят к ненужным расходам. Лучше заняться другим, более полезным делом, чтобы не совершать импульсивных трат», — добавила спикер.

Алена Никольская дала ряд важных советов:

Установите плагины для поиска промокодов. Многие расширения помогают автоматически находить актуальные скидки и купоны. Это даст возможность сэкономить при каждой покупке.

Используйте отдельные карты для онлайн-покупок. Создайте специальную дебетовку и пополняйте ее на небольшие суммы. Так вы будете лучше контролировать расходы и не будете рисковать основными счетами.

Оплачивайте покупки через сервисы с кэшбэком. Некоторые приложения возвращают процент от суммы обратно на карту. Это позволяет экономить деньги при каждой покупке.

Осознанный подход к онлайн-шопингу помогает не только экономить деньги, но и сохранять психологическое равновесие.