Психолог рассказал, как мужчине защититься от женской агрессии и сохранить отношения
22 октября отмечается неофициальный День защиты мужской нервной системы от насилия со стороны женщин. Семейный психолог Александр Фоменко в эфире программы «Сегодня утром» на «Каскаде» поделился рекомендациями, как вести себя в случае нападок второй половины.
По словам экспертов, женщины неосознанно стараются контролировать всё и всех. Однако это не всегда хорошо, особенно в отношениях с мужчинами. Властвование над партнёром и насилие может привести к эмоциональному удару. Кроме того, если жертва захочет выйти из абьюза, сделать это достойно будет достаточно сложно. Но есть и другой способ сохранить и психику, и отношения:
Единственное, на что мужчина может опираться, — взращивать уверенность, устойчивость, стержень, самоценность. Благодаря этому есть небольшой шанс в моменте усадить свою девушку на диван, отложить всё и сказать: «Родная, любимая, что сейчас действительно с тобой происходит?» — поделился Александр Фоменко.