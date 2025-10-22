Ученые назвали простой способ снизить стресс

Даже мелкие неприятности — аврал на работе, бытовые проблемы или размолвка с близкими — могут вызывать сильное эмоциональное напряжение. Новое исследование из Университета штата Пенсильвания показало, что ключевую роль в том, как человек переживает повседневные трудности, играет ощущение контроля над ситуацией. Результаты опубликованы в журнале Communications Psychology.

© Телеканал «Наука»

Ощущение контроля

Ученые выяснили: в дни, когда участники исследования чувствовали, что лучше управляют обстоятельствами, они на 62% чаще предпринимали конкретные действия для решения проблем — от звонка сантехнику до урегулирования спора. Этот эффект усиливался с возрастом.

«Даже небольшое повышение ощущения контроля повышает вероятность того, что человек решит проблему, а не будет избегать ее, — отмечает профессор Дэвид Алмейда, ведущий автор исследования. — Умение находить зоны контроля в повседневной жизни снижает стресс и укрепляет эмоциональное здоровье».

Работа основана на данных более чем 1700 взрослых из Национального исследования повседневных впечатлений людей среднего возраста в США, охватывающего десять лет. В течение восьми дней подряд участники ежедневно сообщали о стрессовых ситуациях — ссорах, рабочих перегрузках, проблемах у родственников — и оценивали, удалось ли им устранить стрессор к концу дня. Каждый участник оценивал степень личного контроля по четырехбалльной шкале.

Как справиться со стрессом

Повторный опрос через десять лет показал, что связь между чувством контроля и эффективным преодолением стресса со временем усиливается: у пожилых людей она выросла с 61% до 65%. Ученые сделали важный вывод: чувство контроля не является устойчивой личностной чертой, оно колеблется и зависит от обстоятельств.

«Это хорошая новость — значит, ощущение контроля можно развивать, — говорит соавтор исследования Дакота Витцель. — Фокусировка на том, что действительно поддается влиянию, расстановка приоритетов и разбиение задач на шаги помогают усилить ощущение управляемости жизни».

Авторы отмечают, что укрепление чувства контроля может стать доступным инструментом профилактики хронического стресса. Простые практики — планирование дня, делегирование задач, фиксация даже малых успехов — помогают снижать тревожность и восстанавливать эмоциональный баланс.