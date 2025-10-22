Новое исследование оценило реальный вред от соцсетей

Новое исследование, опубликованное в журнале Behavior Genetics, предлагает свежий взгляд на долгую дискуссию о том, как социальные сети влияют на наше психическое состояние. Анализ данных более 6 000 близнецов в показывает, что эффект популярных платформ на благополучие гораздо меньше, чем часто утверждается в медиа, и во многом обусловлен наследственными особенностями.

Мифы о вреде социальных сетей

В последние годы появлялось множество тревожных заголовков о том, что соцсети негативно влияют на психику, особенно подростков. Но новое исследование демонстрирует, что причинно-следственной связи между активностью онлайн и снижением настроения практически нет. Генетические факторы, которые влияют на общий уровень счастья человека, также частично определяют его привычки в сети.

«Наше исследование показывает, что нельзя упрощать и говорить, что социальные сети либо "хороши", либо "плохи" для всех. Влияние платформ невелико и частично зависит от индивидуальных генетических различий», — комментирует ведущий автор Селим Саметоглу.

Как проводилось исследование

Участники исследования — 6 492 близнеца в возрасте от 16 до 89 лет (средний возраст 35 лет) — отвечали на вопросы о разных аспектах благополучия: удовлетворенности жизнью, чувстве «цели в жизни» и наличии тревожно-депрессивных симптомов. Использование соцсетей оценивалось по количеству платформ, времени, проведенному онлайн, и частоте публикаций.

Классический близнецовый дизайн позволил ученым разделить влияние наследственности, общего семейного окружения и уникального жизненного опыта. Такой подход помогает понять, что часть различий в поведении и эмоциональном состоянии людей обусловлена не внешними факторами, а внутренними особенностями, заложенными генетически.

Основные результаты

Связь между временем в соцсетях и уровнем благополучия оказалась слабой. Многие показатели практически не коррелировали.

До 72% различий в использовании социальных платформ объясняются наследственными факторами.

Небольшие связи между активностью в соцсетях и симптомами депрессии или тревоги также частично обусловлены общими генетическими особенностями.

Люди с более высоким уровнем благополучия чаще пользовались большим количеством платформ, но пассивно — просматривали контент, а не создавали его. Те, у кого благополучие ниже, активнее публиковали посты на меньшем количестве платформ.

Интересно, что чувство внутреннего роста и удовлетворенности жизнью оказалось связано с более активным использованием соцсетей.

Что это значит

Результаты подчеркивают, что социальные сети не являются универсальным источником стресса или счастья.

«Не стоит позволять заголовкам вроде "социальные сети токсичны" отвлекать нас от того, что действительно важно, — отмечает Саметоглу. — Каждый человек уникален: его прошлое, окружение, поддержка и генетика играют роль. Ограничение доступа к платформам само по себе не решит проблемы психического здоровья».

Исследователи планируют дальнейшие работы, чтобы изучить, какие группы населения наиболее уязвимы или устойчивы к онлайн-взаимодействию. По словам экспертов, эти результаты важны для педагогов, родителей и политиков, так как паника и общие запреты на соцсети не помогут. Гораздо эффективнее подход, учитывающий индивидуальные особенности, поддержку и контекст каждого человека. Генетика и окружающая среда формируют то, как мы реагируем на цифровые платформы, и это нужно учитывать при формировании политики и образовательных стратегий.