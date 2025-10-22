Россиянам назвали признаки «идеальной анкеты» на сайте знакомств

Платформа знакомств Twinby представила результаты исследования о факторах, которые сильнее всего влияют на мэтч и дальнейшее общение. Согласно анализированным данным, на симпатию сильнее всего влияют расстояние, возраст, фото и стиль общения в первых сообщениях.

Так, 70 процентов совпадений происходят в радиусе до 20 километров: 23 процентов — до пяти километров, еще 47 процентов — в пределах 20 километров. При этом идеальная разница в росте между партнерами — около 14 сантиметров (181 сантиметр у мужчин и 167 сантиметров у женщин).

Главную роль играют фото и описание. Успешные анкеты обычно содержат четыре-пять естественных снимков без фильтров и короткое, но конкретная биография: интересы, цели и немного самоиронии.

Ранее PR-директор дейтинг-сервиса Наталья Красильникова рассказала о способе быстро найти пару онлайн. Она отметила, что главное — четко определить свои цели и стремления, то есть заранее выделить желаемые качества будущего избранника и те негативные черты, которые можно легко перенести.

