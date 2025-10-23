Зачем знаменитости редактируют свои фото на примере Екатерины Андреевой

Телеведущая Екатерина Андреева активно ведет соцсети и путешествует. Она публикует свои фотографии, но нередко сталкивается с негативными комментариями. Некоторые поклонники считают, что женщина редактирует собственные снимки. Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор Дзен-канала «Психолог Самбурский» Станислав Самбурский в беседе с сайтом «Страсти» объяснил, почему она может так делать.

По словам эксперта, если попытаться понять, зачем женщине вроде Екатерины Андреевой — успешной, красивой, с безупречной репутацией и десятилетиями в эфире Первого канала — все-таки нужно «улучшать» себя до блеска, ответ, наверное, не в тщеславии. И уж точно не в возрасте. Это про контроль.

«Андреева — человек, который строит идеальный фасад не потому, что сомневается в себе, а потому что боится хаоса. Когда вокруг всё слишком нестабильно — политика, общественные настроения, даже сама повестка дня — внешняя идеальность становится броней. За пределами студии у нее уже нет гримера, света и суфлера, но привычка держать кадр под контролем остается. Екатерина подкрашивает ресницы, правит снимок, меняет фильтр — не чтобы обмануть, а чтобы выровнять внутренний мир. Сделать все «как надо», чтобы тревога не проступала в зрачках», — Станислав Самбурский, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог», автор Дзен-канала «Психолог Самбурский».

По мнению Самбурского, у нее все выверено: жест, интонация, пауза. Даже то, что кажется «естественной красотой», — результат дисциплины. Девять тренировок в неделю, чай редкого сорта, восточные практики. Всё это не про удовольствие, а про постоянное напряжение, которое держит систему от распада.

«В интервью Андреева говорит: «Я перерабатываю энергию хейта в свет». На языке психологии это рационализация — способ дать смысл боли, не признавая ее напрямую. Она не может позволить себе быть просто уставшей женщиной. Она должна быть «излучающей энергию». Поэтому ее мистика, разговоры о телекинезе и знаках судьбы — не безумие, а способ справиться. Если мир хаотичен — пусть хотя бы кажется, что ты знаешь его тайные законы», — Станислав Самбурский, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог», автор Дзен-канала «Психолог Самбурский».

Психолог отметил, что так живут многие женщины, которых слишком долго видят все. Когда ты — лицо страны, ты перестаешь быть собой. Фото, видео, крупный план — это уже не память, а экзамен. Любая морщинка превращается в ошибку, неудачный свет — в провал. И тогда желание «улучшить» себя рождается не из комплекса «я некрасивая», а из убеждения: «я не имею права быть несовершенной».

«В психотипе Андреевой — редкий сплав нарциссизма и обсессивности. Первый дает ей харизму, уверенность, безупречную выстроенность. Второй — тотальный контроль. Даже отпуск у нее по расписанию, даже мистика — структурирована, как часть системы координат. Но если присмотреться внимательнее — за этой холодной собранностью не пустота, а усталость. Усталость быть символом, быть правильной, быть тем, кого нельзя подвести. Когда человек слишком долго живет в образе, эмоции становятся роскошью. Поэтому в ее громком, чуть надломленном смехе в редких интервью слышится не радость, а напряжение, в рассказах о путешествиях — не лёгкость, а попытка сбежать от тишины», — Станислав Самбурский, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог», автор Дзен-канала «Психолог Самбурский».

Станислав добавил, что Екатерина Андреева — не женщина, которая «улучшает снимки». Она улучшает реальность. Потому что не может позволить себе быть живой.

«Как психолог я вижу в этом ловушку, в которую рано или поздно попадает любая медийная женщина: образ совершенства дает власть, но отрезает от тепла. И в какой-то момент остается только броня — и привычка держать подбородок под правильным углом», — Станислав Самбурский, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог», автор Дзен-канала «Психолог Самбурский».

