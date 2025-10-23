Вечно занятым людям подсказали способ найти время для секса

Секс-коуч Джейми Белл подсказала людям, которые вечно заняты, способ найти время для секса. Ее рекомендацию опубликовало издание Metro.

© Lenta.ru

«Жизнь имеет обыкновение мешать сексу, поэтому интимная близость не всегда может быть для нас приоритетом, даже если этого хочется. Начните с малого: разрешите себе использовать короткие перерывы, когда вы можете отключиться от внешнего мира и сосредоточиться на игре — в одиночку или с партнером», — посоветовала Белл.

Для этого она предложила включать секс в обычный распорядок дня — даже если это будет быстрая мастурбация после утреннего воскресного душа.

Еще один совет специалистки — отказаться от любых ожиданий относительно того, как должна выглядеть идеальная сексуальная жизнь.

«Ее не существует. У всех нас разное либидо, потребности и желания. В отличие от тренажерного зала, здесь нет комплекса упражнений и не нужно гоняться за физической активностью. Просто позвольте себе исследовать и узнавать, что вас возбуждает и заставляет чувствовать себя хорошо. Половина удовольствия заключается в открытии», — заключила она.

Ранее мужчины и женщины перечислили проявления абьюзивных партнеров, которые стали для них первыми «красными флагами» в отношениях. Некоторые пользователи порекомендовали обращать внимание на то, как человек реагирует на стрессовые ситуации.