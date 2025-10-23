Пять способов пережить депрессию и тревогу без таблеток

Красноярский психотерапевт Елена Торчевская поделилась своими наблюдениями и советами для тех, кто сталкивается с тревожностью.

По словам специалиста, осенью всегда немного больше клиентов, испытывающих тревогу или депрессию. Но в последние годы люди стали чаще открыто говорить о своих чувствах и не бояться просить помощи. Часть роста случаев она связывает с переменами в мире: нестабильность, неопределенность, поток негативных новостей, ощущение потери контроля и даже угрозы базовой безопасности. Все это загоняет психику в хронический стресс, истощает и вызывает страх. Об этом пишет издание "Проспект Мира".

Торчевская советует не ждать, пока тревога возьмет верх, а включать практики самоподдержки и самопознания. При этом можно обойтись без препаратов.

Научитесь признавать свои эмоции. Прямо скажите себе: "Я вижу тебя, тревога", "Я чувствую тебя, страх", "Я чувствую грусть". Это первый шаг к управлению своим состоянием. Устройте себе информационный детокс. Выберите пару надежных источников новостей, сократите время их просмотра и отпишитесь от всего, что нагоняет панику. Помните, что тревога сидит в теле. Дыхательные практики, медитация, йога, прогулки на свежем воздухе – все это помогает вернуть чувство устойчивости. Добавьте в день любимые ритуалы – маленькие, простые, но ваши. Установите границы в общении и не бойтесь говорить "нет" тому, что выматывает, и "да" тому, что вдохновляет. Общайтесь с близкими и приятными вам людьми. И если тревога мешает жить – обращайтесь к специалистам.

Торчевская подчеркивает, что не стоит бояться просить помощи, так как это не слабость, а забота о себе. Тревога – это сигнал, который важно услышать. Игнорировать ее опасно, а прислушавшись, можно понять себя глубже и стать сильнее.