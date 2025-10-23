Названы простые способы справиться с осенней хандрой

Утренняя зарядка — простой и эффективный способ справиться с осенней хандрой. Разминка в начале дня способствует запуску обмена веществ и повышает настроение. Об этом в беседе с РИАМО рассказала тренер-эксперт групповых программ сети фитнес-клубов Pride Fitness Марина Груздова.

«Дыхательные практики помогают снизить уровень стресса. Например, можно использовать методику "4-7-8" (вдох 4 секунды, задержка дыхания на 7 секунд, выдох 8 секунд) — такое дыхание активизирует парасимпатическую нервную систему и помогает справиться с усталостью», — продолжила специалист.

Она также посоветовала практиковать медитации, поскольку они эффективно снижают тревогу.

Не стоит забывать и о полноценном здоровом сне, сбалансированном питании и достаточном количестве воды, добавила Груздова.

Психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин до этого говорил, что при возникновении осенней хандры важно перестать зацикливаться на негативных событиях.