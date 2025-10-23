Почему тревога «стирает» наши воспоминания

Многие сталкивались с ситуацией, когда во время стресса или сильной тревоги мозг, казалось бы, подводит: забываются даже хорошо выученные факты. Это не рассеянность, а естественная физиологическая реакция организма на воспринимаемую угрозу.

Как стресс влияет на мозг

При повышенной тревожности в организме активируются стрессовые гормоны – адреналин и кортизол. Их главная функция – мобилизовать ресурсы для немедленного реагирования на опасность: ускорить реакцию, направить энергию на действия. Однако у этой защитной системы есть побочный эффект: она подавляет все, что не связано с мгновенным выживанием. В первую очередь, это касается высших когнитивных функций, отвечающих за память, концентрацию и речь.

Роль гиппокампа

Гиппокамп, ключевая структура мозга, ответственная за формирование и хранение воспоминаний, в условиях острого стресса получает сигнал "сейчас не время для размышлений". Происходит перераспределение кровотока: активируются мышцы, подготавливая к действию, в то время как мыслительные центры временно отключаются. Именно поэтому человек может блестяще вспомнить информацию вечером, но "зависнуть" перед аудиторией утром. Это не проявление слабости, а особенность работы нашего мозга.

Хронический стресс – удар по памяти

Проблемы усугубляются, когда острый стресс переходит в хроническую форму. Постоянный избыток кортизола препятствует восстановлению нейронов, нарушает передачу нервных сигналов и ухудшает способность к концентрации. В результате, при постоянной тревоге, память действительно начинает работать хуже: замедляется обработка информации, ухудшается логическое мышление и способность запоминать детали, передает автор дзен-канала "Галина Ржавская".