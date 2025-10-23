Мужчинам назвали главную ошибку при стимуляции клитора

Сексолог Рэйчел Райт назвала главную ошибку, которую совершают мужчины при стимуляции клитора. Ее слова приводит Men's Health.

Райт отметила, что многие мужчины главной трудностью считают поиск клитора, но на самом деле намного сложнее освоить правильную технику. Во-первых, она призвала не начинать ласки с прямой стимуляции клитора, во-вторых, посоветовала не давить на него слишком сильно.

«Начинать лучше с легких движений вокруг клитора. По мере усиления возбуждения можно переходить к стимуляции самого клитора, постепенно увеличивая давление», — дала совет сексолог.

Она отметила, что это лишь один метод стимуляции. На самом деле их много, и у каждой женщины свои предпочтения. Райт уточнила, что есть оральная стимуляция, стимуляция точки G, а также ласки во время проникающего секса. При этом практически любую позу можно изменить так, чтобы открыть доступ к клитору и тем самым усилить удовольствие партнерше.

