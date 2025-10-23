В каких регионах мира больше всего нарциссов и психопатов

Недавнее исследование показало, что высокий уровень так называемого «темного фактора личности» (ТФЛ) тесно связан с социальными условиями, такими как бедность, насилие, неравенство и коррупция. Работа основана на данных 1,79 млн человек из 183 стран, а также 144 576 американцев из всех 50 штатов. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Темный фактор личности (D) — это единое ядро, которое лежит в основе всех «темных» черт характера, таких как нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Он представляет собой стремление к увеличению личной выгоды путем игнорирования, принятия или провоцирования неудач других людей, подкрепляемое соответствующими оправдывающими убеждениями. «Темный фактор личности» характеризует склонность максимизировать личную выгоду, игнорируя интересы других. Это более общее понятие, чем «темная триада» (нарциссизм, макиавеллизм, психопатия).

Ученые из Копенгагенского университета оценивали влияние бедности, неравенства, насилия и коррупции на уровень ТФЛ в разных странах, а также сравнили текущие данные с социальными условиями двадцатилетней давности, сообщает Earth.com.

Чем хуже жизнь — тем больше эгоизма

Не стоит забывать, что личность способна меняться, хоть и постепенно: улучшение социальных условий может оказать влияние на снижение ТФЛ. Хотя этот процесс требует времени, даже небольшие изменения могут значительно снизить уровень эксплуатации и улучшить отношения между людьми.

Понимание темного фактора личности помогает сместить акцент с осуждения людей, обладающих этими чертами, на создание условий, которые способствуют улучшению их поведения. Это исследование подчеркивает важность изменения социальных норм и условий.