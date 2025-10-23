Ученые выявили скрытый признак психопатии в отношениях

Исследователи из Бингемтонского университета (США) выяснили, что люди с чертами так называемой «темной триады» — психопатией, нарциссизмом и макиавеллизмом — нередко используют прикосновения как инструмент манипуляции в отношениях. Результаты опубликованы в журнале Current Psychology (CPsycho).

Авторы отмечают, что физический контакт может не только выражать нежность, но и служить способом установить власть и вызвать у партнера чувство подчинения.

«Не все прикосновения совершаются с благими намерениями, и не все объятия безобидны», — подчеркнул руководитель исследования, профессор психологии Ричард Мэттсон.

В эксперименте участвовали 500 студентов колледжей в возрасте от 18 лет, находившихся в романтических отношениях. Участников спрашивали, как они относятся к прикосновениям, насколько избегают физического контакта и как часто используют его с корыстными целями.

Оказалось, что мужчины и женщины с выраженными чертами «темной триады» чаще применяют прикосновения, чтобы воздействовать на партнера. Однако мотивы различались. Мужчины, испытывающие тревогу из-за стабильности отношений, прибегали к «принудительным прикосновениям» — например, держали партнера за руку или касались его в ссоре, чтобы получить подтверждение своей значимости.

«Темная триада» — термин в психологии, объединяющий деструктивные личностные черты. Его ввели канадские психологи Делрой Паулюс и Кевин Уильямс в 2002 году. «Темная триада» описывает эгоцентричный, холодный и манипулятивный стиль взаимодействия с другими людьми.

Женщины с аналогичными личностными особенностями чаще воспринимали прикосновения как способ усилить контроль над партнером и укрепить собственную власть. При этом у женщин с высоким уровнем тревожной привязанности (страхом быть брошенной) наблюдалось большее отвращение к физическому контакту.