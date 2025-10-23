Стало известно, сколько мужчин возвращается в дейтинг сразу после расставания

В России 36% мужчин возвращаются в дейтинг сразу после расставания. Об этом «Газете.Ru» рассказал сервис Mamba, который провел опрос.

После разрыва 31% молодых людей в первую очередь стремится вернуть уверенность в себе и эмоциональное равновесие, а 28% готовы выйти на новые свидания уже через 1–3 месяца. При этом каждый четвертый мужчина заявил, что готов идти на свидание уже через неделю.

Что касается женщин, то 44% из опрошенных рассказали, что тоже ставят внутреннее восстановление на первое место. 35% девушек заявили, что скачивают приложение для знакомств практически сразу после расставания. Почти треть считает, что на возвращение к свиданиям достаточно 1–3 месяцев, а каждая четвертая предпочитает дать себе год.

Более половины опрошенных мужчин считают, что новые знакомства, свидания и секс — самые эффективные способы пережить разрыв. В спортзал отправляются 33% молодых людей.

Женщины справляются с расставанием с помощью друзей (38%), путешествий (36%) и общения с новыми людьми (33%).

Треть мужчин рассказали, что после разрыва берутся за новые хобби или творческие проекты, а каждый пятый балует себя крупной покупкой «в честь новой жизни». Женщины часто меняют стиль, пробуют новый образ или даже вступают в роман «назло» бывшему возлюбленному.

«41% мужчин и 54% женщин признались, что внимание и флирт поднимают самооценку и ускоряют процесс восстановления. Почти каждый пятый считает, что даже новые знакомства не всегда дают нужный эффект. Среди основных страхов перед новыми свиданиями — риск обмана и предательства (45% мужчин и 51% женщин), повторение прошлых ошибок и страх потратить время зря», — рассказали аналитики.

32% мужчин признались, что интим после разрыва помогает почувствовать себя увереннее и быстрее отпустить прошлое. При этом почти половина женщин (48%) заявили, что не рассматривают секс как способ забыть бывшего, а 43% считают, что все зависит от партнера и ситуации.