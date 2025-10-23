Психолог объяснил, как зрелым женщинам принять себя

Психолог Роднова: женщине нужно поменять установки, чтобы полюбить свою зрелость
Чтобы преодолеть стереотип о возрасте и принять себя, женщине необходимо изменить свои установки. Об этом «Газете.Ru» рассказала женский психолог, эксперт по возрастной психологии, кинезиолог, автор интегративного метода работы с системой человека Мария Роднова.
«В первую очередь нужно понять, что зрелый и пожилой возраст – это лишь социально-психологическая условность. Принятие и любовь к своей красоте — это глубокая внутренняя работа над собой и своими убеждениями», — заявила эксперт.
Психолог предложила женщинам подумать о том, что им мешает быть счастливыми. По ее словам, если выйти из-под влияния общественных стандартов, сместить фокус, то можно понять, что красота заключается не в подтянутой фигуре или гладкой коже, а в светящихся глазах, житейской мудрости, внутренней силе.
Роднова заявила, что нужно продолжать ухаживать за собой и своим телом, но лишь в качестве ритуала любви, а не омоложения.
«Продолжайте заботиться о себе и своем теле, поддерживайте здоровье путем занятий спортом, но делайте это в свое удовольствие, не стремясь повернуть время вспять. Увлажнение кожи, гимнастика, массаж лица, правильное питание, продолжительный сон — это про здоровье и энергию, а не про внешнюю молодость», — пояснила она.
Психолог объяснила, что важно окружать себя только теми людьми, которые вдохновляют и принимают свой возраст.
«Избегайте тех, кто постоянно жалуются на старение или осуждают других. Выставьте свои личные границы в семье. Если кто-то высмеивает ваш уход за собой, нелестно высказывается о вашем отношении к себе, то следует жестко его осадить и выставить свои границы. Твердо скажите, что с вами так нельзя, что вам это неприятно. Уходите от общения с людьми токсичными, которые вас угнетают, заставляют скатываться в уныние», — заявила Роднова.