Психолог объяснил, как зрелым женщинам принять себя

Чтобы преодолеть стереотип о возрасте и принять себя, женщине необходимо изменить свои установки. Об этом «Газете.Ru» рассказала женский психолог, эксперт по возрастной психологии, кинезиолог, автор интегративного метода работы с системой человека Мария Роднова.

«В первую очередь нужно понять, что зрелый и пожилой возраст – это лишь социально-психологическая условность. Принятие и любовь к своей красоте — это глубокая внутренняя работа над собой и своими убеждениями», — заявила эксперт.

Психолог предложила женщинам подумать о том, что им мешает быть счастливыми. По ее словам, если выйти из-под влияния общественных стандартов, сместить фокус, то можно понять, что красота заключается не в подтянутой фигуре или гладкой коже, а в светящихся глазах, житейской мудрости, внутренней силе.

Роднова заявила, что нужно продолжать ухаживать за собой и своим телом, но лишь в качестве ритуала любви, а не омоложения.

«Продолжайте заботиться о себе и своем теле, поддерживайте здоровье путем занятий спортом, но делайте это в свое удовольствие, не стремясь повернуть время вспять. Увлажнение кожи, гимнастика, массаж лица, правильное питание, продолжительный сон — это про здоровье и энергию, а не про внешнюю молодость», — пояснила она.

Психолог объяснила, что важно окружать себя только теми людьми, которые вдохновляют и принимают свой возраст.