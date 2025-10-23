Кардиолог посоветовал необычный способ снять стресс

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал необычный способ справиться со стрессом. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

В выпуске гостья программы спросила у врача, как ей снимать стресс. Беленков рассказал, что успокаивающим эффектом обладают ароматы, и посоветовал ей использовать эфирные масла.

«Вам надо выбрать аромат, который вам приятен. Вы идете в магазин и нюхаете каждый из этих пузыречков. Выбирайте те, которые не вызывают у вас отвращения. Когда у вас стресс, вы садитесь в кресло, рядом у вас стоит диффузор с этим ароматом», — дал рекомендацию специалист.

