Эксперт объяснил, какие люди обладают лучшими коммуникативными навыками

В отличие от инженеров их коммуникативные навыки развиваются благодаря специальности.

В технических направлениях этот пробел восполняется внеучебной деятельностью. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии, профессор, доктор педагогических наук Владимир Блинов.

«Многое зависит от конкретной специальности или направления подготовки. Потому что такие направления, как, например, актёрское мастерство, педагогика, журналистика и прочие, связанные с коммуникацией, отрабатывают все эти навыки, потому что они являются профессионально значимыми качествами личности. При этом можно согласиться с тем, что подобные задачи не совсем решаются инженерным образованием, где нет таких объёмов коммуникации. Хотя мы наблюдаем во многих программах, что за счёт внеаудиторной деятельности, воспитательной работы компенсируются недочёты».

Ранее ВЦИОМ провёл опрос среди населения, в результате которого было выявлено, что школам и вузам нужно учить осознанно мыслить и рефлексировать.