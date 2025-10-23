Психолог объяснил главные правила создания анкеты на сайте знакомств

Фотографии с бывшими, агрессивный тон и просьба встретиться "здесь и сейчас" отпугивают потенциальных партнеров при онлайн-знакомствах, предупредили аналитики. Как заполнить профиль и преподнести себя, чтобы общение переросло в нечто большее, разбиралась Москва 24.

© М24

«Красные/зеленые флаги»

На формирование симпатии при онлайн-знакомстве наибольшее влияние оказывают четыре фактора: возраст, расстояние, фотографии и первые сообщения. Об этом сообщил Sostav.ru со ссылкой на исследование одной из платформ для знакомств.

Согласно данным, главным триггером для возникновения взаимного интереса является расстояние. Подавляющее большинство совпадений, почти 70%, происходит между пользователями, находящимися в радиусе до 20 километров друг от друга. При этом шансы на "мэтч" резко снижаются, если дистанция превышает 50 километров.

Средний возраст мужчин в "мэтчах" – 30 лет, а у женщин – 27. При этом у партнеров, у которых разница в возрасте составляет более пяти лет, снижается вероятность общих интересов, утверждает опрос. Также отмечается важность физической совместимости: наиболее "подходящей" считается разница в росте около 14 сантиметров (мужчины – 181 сантиметр и женщины – 167).

Анализ данных также выявил главные "красные флаги" в анкетах и переписке:

требование срочной встречи, если партнеры живут далеко друг от друга (свыше 20–30 километров); пустое или шаблонное описание анкеты, которое воспринимается как недостаточная заинтересованность; фото с кальяном, алкоголем, бывшими партнерами; обесценивание или агрессия в описании профиля; преждевременный переход в мессенджеры (фраза "сразу в мессенджер"), расцениваемый как нарушение личных границ; сексуализированный подтекст в первых сообщениях; использование ненормативной лексики на старте общения.

В свою очередь, к позитивным сигналам отнесли естественные фотографии, которые воспринимаются как искренние и вызывают доверие, а также конкретику в описании, когда пользователь четко обозначает два-три реальных увлечения и цель знакомства.

Помимо этого, привлекают простая и живая манера общения, вопросы по анкете или легкий юмор. Предложение о встрече или звонке, сделанное без давления после нескольких сообщений, тоже значительно повышает вероятность перехода знакомства в офлайн.

Помимо этого, выяснилось, почему общение может сойти на нет. Молодые женщины, как правило, просто игнорируют первые сообщения, если те кажутся им банальными и неоригинальными. В то же время мужчины старше 35 часто обрывают диалог, если получают от собеседницы слишком длинные и эмоционально перегруженные сообщения.

Как преподнести себя

Семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос подчеркнула в беседе с Москвой 24, что к созданию анкеты в приложениях для знакомств действительно стоит подходить осознанно. Некоторые моменты могут произвести нежелательное впечатление и восприниматься как "красные флаги".

«К ним относятся снимки, созданные с помощью искусственного интеллекта, а также с избыточной обработкой. На основной фотографии лучше избегать темных очков – они скрывают лицо и мешают прямому контакту "глаза в глаза". Человек без темных очков априори воспринимается как более безопасный», – рассказала психолог.

Она добавила, что также не рекомендуется делать акцент на демонстрации статуса: кадры с дорогими машинами, часами или сумками могут создать впечатление, что речь идет скорее о сравнении социальных статусов, а не о близости.

«Еще один важный момент – качество снимков. Некачественные или нечеткие фото, например селфи в ванной на фоне шторки, могут быть восприняты как неуважение к тому, кто просматривает ваш профиль. Анкета на сайте знакомств – это возможность личностного соприкосновения, а не сухое резюме».

Кроме того, стоит избегать размытых формулировок в тексте профиля, добавила эксперт.

«Фразы вроде "люблю гулять/спать" слишком широки по смыслу. Гораздо лучше работают конкретные примеры: вместо "люблю тусоваться" написать "знаю интересные места в Москве, где в пятницу можно послушать живую музыку". Это помогает потенциальному партнеру лучше понять ваши интересы и представить себя в этой картине», – посоветовала специалист.

Она подчеркнула, что резкие и категоричные фразы или ультиматумы тоже чаще всего работают против автора анкеты. Они создают напряжение и не способствуют диалогу. Даже нейтральная на первый взгляд фраза "ищу только серьезные отношения" может неосознанно отпугнуть, поскольку отношения обычно развиваются постепенно.

«Также в описании не работает позиция жертвы, например фразы вроде "Я небогатый, зато умный" или "Возможно, я тебе не понравлюсь". Подобные высказывания, как и избыточный "выпендреж", редко вызывают симпатию. Намного эффективнее баланс искренности и легкого чувства юмора. Вместо простого перечисления качеств лучше описать совместные сценарии: "Буду рад прогуляться вместе по парке" или "С удовольствием поеду за город ловить рыбу". Потенциальный партнер сможет мысленно "примерить" ситуацию и ощутить эмоциональный отклик. Аналогично, избыточный список требований к партнеру может создать впечатление шаблонного подхода», – объяснила психолог.

Что касается удачных фотографий, хорошо работают классические варианты: качественный портрет, фото в полный рост и снимки, отражающие увлечения. Если на фото присутствуют другие люди, важно, чтобы внимание было сфокусировано на вас. Искренняя улыбка и естественность в кадре, как правило, вызывают больше доверия, чем излишне постановочные или отретушированные кадры, объяснила эксперт.

«Главный совет – перечитайте свою анкету чужими глазами. Спросите себя: "Захотелось бы мне познакомиться с этим человеком?" Искренность в описании интересов и открытость в фотографиях помогают создать честный образ, который привлечет действительно близких по духу людей», – подчеркнула Кардиакос.

При этом профессиональная сваха Галина Карасева отметила в разговоре с Москвой 24, что при создании фото для анкеты стоит уделить внимание одежде.

«Лучше всего смотрятся пастельные тона – например, джинсы с простой майкой или блузой. Черный и белый, а также пестрые цвета могут быть не выигрышны: первый – старит, второй – лишает образ чувственности, а третий – сливает человека с фоном. Слишком нарядные варианты тоже излишни. Что касается стиля фото, то специальные постановочные фотосессии для соцсетей не всегда производят нужный эффект. Естественность обычно ценится выше, поэтому удачным решением могут стать кадры, сделанные на улице, а не в студии, где позы и фон бывают слишком искусственными».

Один-два кадра со спортивных занятий или с активного отдыха помогут показать интересы, а вот фото в большой компании или с алкоголем лучше избегать, добавила сваха.

Количество фото также имеет значение: оптимально разместить 5–7 снимков, отметила специалист. Большое число селфи может создать впечатление, что человека некому сфотографировать или он чрезмерно сосредоточен на себе. Студийные кадры допустимы, если выполнены профессионально, но их важно сочетать с повседневными, "живыми" фотографиями – это дает представление о том, какой человек в жизни.

«В свою очередь, при написании текста о себе лучше воздержаться от списков требований к партнеру или категоричных фраз вроде "такие-то не пишите". Это может сигнализировать о внутренней напряженности», – пояснила эксперт.

Вместо этого подойдут несколько легких фраз о жизни с элементом юмора. Не стоит пытаться предстать чрезмерно уникальным или выкладывать подробный "отчет" о себе – скромность и искренность, как правило, украшают, заключила Карасева.