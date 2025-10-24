Психолог предупредил о привычке, которая может нанести вред психике

Подсчет калорий может помочь лучше понять принципы питания, однако при чрезмерном увлечении способен нанести вред, превратившись в навязчивую привычку. Об этом в беседе с «Постньюс» рассказала социальный психолог Наиля Бирарова.

© Daily Moscow

По словам специалиста, постоянная фиксация каждого приема пищи со временем начинает психологически давить на человека и сужает его восприятие реальности. Тем не менее, подчеркнула она, для тех, кто только начинает разбираться в основах здорового питания, подсчет калорий может стать полезным инструментом — своеобразным «входом в мир еды».

Бирарова отметила, что подсчет калорий является ознакомительным этапом, цель которого — научить человека правильно взаимодействовать с едой и различать, где пища действительно питательная и полезная, а где — просто лишние калории.

Психолог добавила, что чувство вины за съеденное можно компенсировать умеренной физической активностью — прогулкой или легкими упражнениями. Это, по ее словам, помогает сохранять внутренний баланс и не переходить к навязчивому контролю над питанием.

Ранее исследователи из Лондонского университетского колледжа установили, что фитнес-приложения, основанные на подсчете калорий, нередко вызывают у пользователей тревожность и чувство вины. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Health Psychology.