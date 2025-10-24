Психолог объяснил значение термина «эмоциональная несвобода»

Длительная обида может подавить желание примирения, заставляя ждать инициативы от оппонента.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Когда над вами веет какая-то эмоция и вы не знаете, что с ней делать, например, вы очень долго на кого-то обижаетесь. Уже, может, даже хотите помириться, но сами на примирение не идёте, сидите и ждёте, что придёт родственник, знакомый или друг и сам как-то проявится. А если проявится, то вы ещё и начнёте капризничать, чтобы примириться не сразу».

Ранее Соловьёва назвала причины «фиксации» на негативном опыте. Это связано с неспособностью человека «переработать» события. Есть два способа решения проблемы: проработать её или отпустить.