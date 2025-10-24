Названы три позы в сексе для максимальной стимуляции точки G

Сексолог Шеннон Чавес назвала три позы в сексе, обеспечивающие максимальную стимуляцию точки G. Ее советы приводит Women's Health.

Чавес рассказала, что точка G располагается вдоль передней стенки влагалища, на глубине примерно пять сантиметров. По ее словам, проще всего найти эту чувствительную зону пальцами, но также возможно стимулировать ее во время секса с проникновением.

Подходящей для этого позицией специалистка назвала обычную позу «ложки», когда партнеры лежат на боку и мужчина обнимает женщину со спины. Хитрость состоит в том, что партнерше нужно приподнимать колени при проникновении.

Еще одним хорошим вариантом Чавес считает позу «наездница». Чтобы стимулировать нужную область, женщина должна выпрямиться и откинутся назад — так, чтобы получился угол 45 градусов.

Сексолог также указала, что стимуляции точки G можно добиться, если женщина ляжет на спину и положит ноги на спину партнера.

Ранее секс-коуч Джиджи Энгл напомнила мужчинам об интимной практике, якобы забытой ими и при этом любимой женщинами. По ее словам, мастурбация пальцами (фингеринг) играет ключевую роль в удовольствии.