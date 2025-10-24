Эксперт объяснил, откуда берется ревность

Ревность может возникать на фоне страха потерять партнера и ощущения внутренней небезопасности. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

По ее словам, она чаще всего возникает в отношениях, в которых партнер участвует себя неуверенно из-за внутренней тревоги или результата выученного поведения. Психолог уточнила, что склонность к этому чувству может начать формироваться еще в детстве, если родители позволяли себе его проявлять.

Если ревность доставляет дискомфорт, важно начать работать с ее причинами.

«Если от этого хочется избавиться, то здесь поможет личная терапия, чтобы разбираться с причинами, почему именно ревность возникает, как она мешает самому человеку, как она мешает отношениям», — подчеркнула Леонова.

Исследование дейтинг-сервиса Mamba, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что женщины в России немного чаще открыто признаются в сильной ревности: 20% называют себя очень ревнивыми, тогда как среди мужчин таких — 17%. Ни разу не испытывали этого чувства лишь 10% опрошенных женщин и 14% мужчин, что говорит о том, что абсолютное доверие в отношениях встречается не так часто.